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Ünlü oyuncudan mide bulandıran itiraf: ''Kızımın kakasını yedim''

Ünlü oyuncudan mide bulandıran itiraf: ''Kızımın kakasını yedim''

“Ne kadınlar ne de kumar, hastalıklar yedi paramı” diyen ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, kendi kızının kakasını yediğini açıkladı.

Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk olan oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, hakkındaki bilinmeyenleri anlattı. Müge Yazıcıoğlu ile evli olan Erhan Yazıcıoğlu, kızları Begüm ve Burçak’ın üzerine titrediğini belirterek, şunları söyledi:

“Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm’ün, ‘Senin ben kakanı yerim’ dedim. Annesi, ‘Aman bu ne sevgi, gel ye de göreyim’ dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım yedim hocam! Onlar benim için tutkuların en büyüğü. Anneler Günü’nde benim çevrem, benim Anneler Günü’mü kutlar!”

Etiketler Erhan Yazıcıoğlu kızımın kakasını yedim kaka yedim eşim
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