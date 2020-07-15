Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu

Geçen hafta 4 yaşındaki oğluyla birlikte California'daki Piru gölüne yüzmeye giden ve bir daha geri dönmeyen Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan otopsi sonucunda da 33 yaşındaki Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu.



Ventura Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, otopsi sonrası Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara "kaza" olarak geçti. Rapora göre Naya Rivera'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.

Raporda, Piru Gölü'nde 13 Temmuz'da cansız bir kadın bedeni bulunduğu ve yapılan incelemenin sonucunda bunun Naya Marie Rivera'ya ait olduğu belirtildi.

Polis, dün yaptığı açıklamada Naya Rivera'nın boğularak öldüğünün düşünüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, oyuncunun dört yaşındaki oğlu Josey Dorsey'i tekneye ulaştırmayı başardığı ancak kendisinin gücü tükendiği için tekneye çıkamadığı vurgulanmıştı.

Bu arada arama çalışmaları sırasında Piru Gölü kıyısından ayrılmayan Rivera'nın ailesi de bir açıklama yayınladı. Aile, arama çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkür etti.

Ailenin açıklamasında Rivera'nın cansız bedenini bulan kadın görevli "kahraman" olarak nitelendirilerek "ona sonsuza kadar minnettar olacağız" denildi. Naya Rivera'nın ailesi, genç yaşta hayata veda eden oyuncu hakkında da "O olağanüstü bir yetenek, ama daha da fazlası iyi bir insan, anne, kız çocuğu ve kız kardeşti" dedi.

Naya Rivera 8 Temmuz'da eski eşi Ryan Dorsey'den dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan anne ile oğul göle açıldı.

Rivera ve oğlu Josey'in göle açılmadan önce güvenlik kameralarına takılan son görüntüleri de geçen hafta polis tarafından basına dağıtıldı. Videoda Rivera ve oğlu Josey, araçlarından inip tekneye doğru ilerlerken görülüyor.

Saatler sonra küçük Josey, teknenin içinde uyurken bulundu. Küçük çocuk olayı "Annem göle atladı bir daha dönmedi" diyerek anlattı.

