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Ünlü rapçi Sefo ameliyat oldu

Ünlü rapçi Sefo ameliyat oldu
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Şarkıcı Sefo hastaneden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini endişelendirdi. Ameliyat olduğu ortaya çıkan Sefo, sağlık durumuyla ilgili 'ameliyat oldum' dedi.

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo ameliyat oldu.

İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.

Safra kesesi ameliyatı oldu

Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

"Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşıp iyi olduğunu gözler önüne serdi.

Etiketler sefo ameliyatr safra kesesi ameliyatı
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