Ünlü sanatçı kansere yenik düştü!

Ozzy Osbourne'un yanı sıra Uriah Heep'in de davulculuğunu yapan Lee Kerslake, Osbourne'un Blizzard of Ozz ve Diary of a Madman albümlerinde çalmıştı.

73 yaşında hayatını kaybeden Kerslake'in ölüm nedeni prostat kanseri olarak açıklandı.

Haberi Uriah Heep klavyecisi Ken Hensley, Facebook'tan mesaj atarak duyurdu.

1947 yılında Bournemouth'ta doğan Kerslake, 1972'de Uriah Heep rock grubuna katılmış ve grupla 9 albüm kaydetmişti.

Daha sonra Osbourne'un solo projesine dahil olan Kerslake iki albümde davul çalmıştı.