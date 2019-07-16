Ünlü şarkıcı, Acun Ilıcalı'ya açtığı davadan vazgeçmiyor

Usta sanatçı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısının O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu. Programların yapımcısı Acun Ilıcalı'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.

"DEFALARCA İZİNSİZ KULLANILDI"

Sabah'ta yer alan habere göre; Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti.

15 BİN LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ

Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti. TV8 yetkilisi, suçlamayı kabul etmedi. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.