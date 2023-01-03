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Ünlü şarkıcı o hakareti affetmedi

Ünlü şarkıcı o hakareti affetmedi
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Kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıları savcılığa ihbar eden Sinan Akçıl, 'Hakaretler nedeniyle psikolojim bozuldu' diyerek savcılığa şikâyette bulundu.

Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu. Kendisine hakaret eden kullanıcıların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Ünlü şarkıcı şikâyet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını belirten Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Sinan Akçıl şarkıcı hakaret savcılık
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