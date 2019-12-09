Ünlü spor spikeri Jane Slater nasıl aldatıldığını anlattı

Amerikan futbolu spikeri ve sunucu Jane Slater, yaşadığı aldatılma olayını, Twitter hesabından 121 bin takipçisiyle paylaştı.

Jane Slater'ın sevgilisi, güzel sunucuya günlük aktiviteleri, egzersizleri, yiyecek, kilo ve uyku durumunu gösteren akıllı bileklik hediye etmişti.

Noel hediyesi olarak akıllı bilekliği kullanmaya başlayan Jane ve sevgilisi, bilekliklerini senkronize etti. Çift, sağlıklı yaşamaya ve spor yapmaya özen gösteriyordu.

Akıllı bileklik sayesinde çift, birbirlerinin aktivelerinden de haberdar olarak motive oluyorlardı. Ancak maalesef "akıllı bileklik" hikayesi mutlu sonla bitmedi.

SABAHA KARŞI 04.00'TE ÖĞRENDİ

Jane Slater, sabaha karşı 04.00 sularında sevgilisinin hızla yükselen "fiziksel aktivitesine" şahit oldu. Bir maç için şehir dışında olan ünlü sunucu, böylece aldatıldığını anlamış oldu. Jane Slater, ilişkisini hemen sonlandırdı.

Dallas'ta yaşayan ünlü sunucu, "Bu hikaye keşke gerçek olmasaydı ama maalesef öyle" açıklamasında bulundu. Ünlü sunucunun hayranları, yazdıkları destek mesajlarıyla Slater'ı yalnız bırakmadı ve ona moral verdi.

Jane Slater'ın hayranları, başlarına gelen benzer durumları Amerikalı sunucuyla paylaşmayı da ihmal etmedi.