Ünlü yazar vefat etti; Arka Sıradakiler yetim kaldı

Hamdi Alkan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Canım ağabeyim dostum hocam Coşkun Büktel i kaybettik.... Bir deha bir büyük kalem yok artık.. Coşkun Büktel değerini tarih yazacak. Sevgil Coşkun Büktel affet bizi..."

COŞKUN BÜKTEL KİMDİR?

Tiyatro oyun yazarı, eleştirmeni, şair ve romancı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi mezunu olan Büktel, beş çocuklu bir memur ailesinin ilk çocuğuydu. Babası, İzmir Belediyesi’nde, yazları seyyar vergi tahsildarı, kışları sinemalarda bilet kontrol görevlisi olarak çalışan ilkokul mezunu bir memurdu. Annesi okuryazar değildi. Büktel, ilkokul 3. sınıftan itibaren, öğrenimini pek çok işe girip çıkarak sürdürdü.

Simit satmakla başladığı çalışma hayatı boyunca, matbaa çıraklığı, dolmuş muavinliği, fırça imalathanesinde işçilik, büfe kasiyerliği, seyyar gazete satıcılığı, sinemada bilet kesicilik, lokantada bulaşıkçılık, İzmir Fuarı’nda (Zeki Müren’in çalıştığı Manolya Çay Bahçesi’nde) minder kiralayıcılığı ve gazoz satıcılığı, anketörlük, pazarlamacılık, dershanede ve evlerde İngilizce öğretmenliği, Marmaris ve İstanbul’da turistik eşya dükkânı tezgâhtarlığı, THK adına koyun postu toplayıcılığı, İstanbul Gezi ve Avrupa otellerinde resepsiyonculuk, reklam yazarlığı, skeç yazarlığı, çevirmenlik, seyyar kitap satıcılığı, sinemada figüranlık, TV’de oyunculuk gibi birçok işe girip çıktı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne bilirkişilik de yaptı.

Büktel, İkinci Geliş, Jigolo ve Fiyasko adlarıyla art arda üç senaryo yazdı. Fiyasko, filme çekilmek üzere, Sinan Çetin tarafından Plato Film adına satın alındı. Büktel, bu üç senaryosundan ikisini romana dönüştürdü. Büktel, popüler TV dizilerinden "Arka Sıradakiler"in ilk bölümden son bölümüne kadar senaryo doktoru (script doctor) olarak çalıştı.