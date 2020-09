Ünlü yıldızdan olay itiraf: ''Ablam beni hayat kadını olmaya zorladı''

Grammy ödüllü şarkıcı Mariah Carey, şoke edici itiraflarda bulundu. The Oprah Conversation adlı programa konuk olan Carey, yakında çıkacak olan The Meaning of Mariah Carey adlı kitabından bazı bölümler okudu.



Mariah Carey, kitabında 12 yaşındayken ablası Allison'ın kendisini bir seks işçisi yapmaya zorladığını iddia etti.



Carey, ablası Allison ile ağabeyi Morgan hakkında, "eski ablam" ve "eski ağabeyim" dedi.



Ünlü şarkıcı her ikisinin de yıllarca kendisi hakkında yalanlar söyleyip kendisine saldırdıklarını iddia etti.



Mariah Carey, 27 Mart 1970'te, yarı Venezuelalı, yarı Afrika kökenli bir babanın ve İrlandalı bir annenin en küçük çocukları olarak dünyaya geldi.

Fakir bir çocukluk geçiren Mariah Carey, henüz üç yaşındayken annesi ve babası ayrıldı ve üç kardeşten en küçüğü olduğu için annesinin yanında yaşamını sürdürmeye başladı.



Küçük bir çocukken sesini fark eden annesi sayesinde müzik eğitimi almaya başlayan sanatçı, liseyi bitirene kadar amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Liseyi bitirdikten sonra da profesyonel olarak çalışmak için Manhattan'a yerleşti.



Müzik kariyerine bugün çok iyi bir arkadaşı olan Brenda K. Starr'a geri vokal yaparak başladı. Bu sırada klavyeci arkadaşı Ben Margulies ile beraber şarkılar yazmaya başladı. 1988 yılında demo kasedini bir partide Sony Music'in müdürü Tommy Mottola'ya dinlettiren Carey, Mottola'nın sesine hayran olması ile albüm anlaşmasını imzaladı ve 1990 yılında ilk albümü "Mariah Carey"i çıkarttı.

Bu albümden Vision Of Love, Love Takes Time, Someday ve I Don't Wanna Cry isimli şarkıları single olarak piyasaya sürdü ve hepsi de listelerde 1 numaraya ulaştı. "Mariah Carey" albümü çok geçmeden ABD çapında 10 milyon kopya satarak Carey'i üne kavuşturdu. Albümüyle ve Vision Of Love şarkısıyla Grammy ödüllerinde iki dalda aday gösterilen Carey, iki ödülü de kucakladı.