Ünlü yönetmen AVM'de görüntülendi

Yönetmen Hamdi Alkan, oyuncu eşi Selen Görgüzel ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'ndan objektiflere takıldı.

Şık ve uyumlu giyimleriyle dikkati çeken hamdi alkan-Selen Görgüzel çifti, magazin muhabirlerinin sorusuna, "Biz bu sene yaz tatilimizi İstinyePark AVM'de yapıyoruz. Öğlen gelip açık alanda güneşleniyoruz. Akşama doğru yemeğimizi yedikten sonra eve gidiyoruz" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Alkan, eşi Selen Görgüzel'le birlikte Masa Restaurant'da baş başa romantik bir akşam yemeği sonrası AVM'de alışveriş turuna çıktı.