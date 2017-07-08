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Uzmanlar uyardı ! AVM'lerde büyük tehlike
Uzmanlar uyardı ! AVM'lerde büyük tehlike
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  3. 08 Temmuz 2017 11:02

Ünlü yönetmen AVM'de görüntülendi

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan eşiyle birlikte İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Ünlü yönetmen AVM'de görüntülendi
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Yönetmen Hamdi Alkan, oyuncu eşi Selen Görgüzel ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'ndan objektiflere takıldı.

 Şık ve uyumlu giyimleriyle dikkati çeken hamdi alkan-Selen Görgüzel çifti, magazin muhabirlerinin sorusuna, "Biz bu sene yaz tatilimizi İstinyePark AVM'de yapıyoruz. Öğlen gelip açık alanda güneşleniyoruz. Akşama doğru yemeğimizi yedikten sonra eve gidiyoruz" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Alkan, eşi Selen Görgüzel'le birlikte Masa Restaurant'da baş başa romantik bir akşam yemeği sonrası AVM'de alışveriş turuna çıktı.

avm , tatil , hamdi alkan , istinyepark