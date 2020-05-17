Usta yönetmen ve oyuncu yaşamını yitirdi

Onur Akay, Yeşilçam’ın usta yönetmenlerinden ve aynı zamanda senarist ve oyuncu olan Atilla Akarsu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, “Geçtiğimiz yıllarda önce kanserle savaşmış ve yenmişti. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında ise beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. 1 aydan fazla süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde uyutularak ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan usta yönetmen Atilla Akarsu, maalesef hayatını kaybetti. Akarsu, Türk sinemasına yönetmenliğinin yanı sıra, oyuncu, senarist ve yapımcı olarak da önemli katkılar yaptı. Nur içinde yatsın inşallah.” açıklamasını yaparak Akarsu’nun Serpil Çakmaklı ile çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı.

ATİLLA AKARSU KİMDİR?

4 Şubat 1956 yılında Ankara’da dünyaya gelen Atilla Akarsu, Yeşilçam’a 1968 yılında set işçisi olarak giriş yaptı. Bir süre İzzet Akay’a kamera asistanlığı yaptı. Çetin İnanç ile çalıştı. Bir süre reji asistanlığı görevi de yapan Akarsu, 1987’de yılında ise yönetmenliğe adım attı.

İŞTE YÖNETMEN VE SENARİST FİLMOGRAFİSİ!

Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman - 2012 (Sinema Filmi)

Aliye - 1992 (Sinema Filmi)

Şehirde İki Kadın - 1987 (Sinema Filmi)

İkisi De Cesurdu - 1987 (Sinema Filmi)

OYUNCU FİLMOGRAFİSİ

Vicdan - 2008 (Sinema Filmi)

Sen Başkasın - 1995 (Sinema Filmi)

Acı Hayat - 1987 (Sinema Filmi)

Acı Lokma - 1986 (Sinema Filmi)

Acıların Çocuğu - 1985 (Sinema Filmi)

Reşo/Vatan İçin - 1974 (Sinema Filmi)

Çirkin ve Cesur - 1971 (Sinema Filmi)