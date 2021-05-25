Vedat Milor'den ''Venezuela peyniri'' iddiaları için güldüren yorum

Venezuela'dan ithal edildiği iddia edilen peynirlerle ilgili Vedat Milor'den güldüren bir yorum geldi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı yedinci videoda kokain ticaretinde yeni adresin Venezuela üzerinden olduğunu iddia etmesi üzerine, sosyal medyada Mayıs 2020’de çıkan Venezuela’dan peynir başta olmak üzere pek çok ürünün ithalatına dair karar yeniden gündeme geldi.

İddialar sonrası peynir ithalatı kararı sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

Kendisine Venezuela peynirleriyle ilgili çok sayıda soru geldiğini belirten Gastronomi Yazarı Vedat Milor de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BU PEYNİRLERDEN HİÇ ANLAMIYORUM"

Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradaki çok sayıda arkadaşımız Venezuela peynirlerini değerlendirmemi rica etmiş. Üzülerek söylemem gerekir ki bu peynirlerden hiç anlamıyorum" ifadelerini kullandı.