Wilma Elles'den ateşli öpücük

Oyuncu Wilma Elles sosyal medya hesabından aşk dolu bir kare paylaştı.

Türk halkının Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanıdığı Wilma Elles bu proje üzerinden başladığı Türkiye macerasını işadamı Kerem Göğüş ile yaşadığı aşkla perçinlemiş ve iki çocuk sahibi olduğu bir de evlilik yapmıştı. Geride bıraktığımız yıl Türk vatandaşı da olan Wilma Elles, sosyal medya hesabından eşi Kerem Göğüş’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bir teknenin burnunda oturan eşinin dudaklarına ateşli bir öpücük kondururken çekilmiş kareyi takipçileriyle paylaşan Elles, bu fotoğrafa ‘Deniz aşkı’ notunu düştü.