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Yalı Çapkını dizisine bir isim daha katıldı

Yalı Çapkını dizisine bir isim daha katıldı
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Oyuncu Taro Emir Tekin, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisinin 2'nci sezon okuma provaları yarın başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna 'Sadakatsiz', 'Bir Peri Masalı' gibi yapımlarda yer alan Taro Emir Tekin dahil oldu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda hikayeye Halis Ağa’nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ve torunu katılacak. 

Torun Kaya’ya ise Taro Emir Tekin hayat verecek. 

Yalı Çapkını dizisine bir isim daha katıldı - Resim : 1

Etiketler yalı çapkını taro emir tekin
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