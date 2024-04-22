Yalı Çapkını'na sürpriz transfer

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını adım adım sezon finaline hazırlanırken, fenomen diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

İki sezondur ekranlarda fırtınalar estiren “Yalı Çapkını” dizisi cuma akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle izlenen ve yurt dışı satışı da çok yüksek olan dizinin ekibine yeni bir isim katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı OGM Pictures imzalı diziye Nazmi Kırık dahil olacak.

Nazmi Kırık, dizide “Tayyar” rolüne hayat verecek ve seyirci karşısına Akın’ın babası ve Mezide’nin eşi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Sevilen dizinin sezon final tarihinin de 7 Haziran olması planlanıyor.