Yargı dizisinin sevilen oyuncusu TİP’e katıldı

Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterini canlandıran Oyuncu ve Yönetmen Cezmi Baskın Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu.

Barış Atay Mengüllüoğlu, Serhat Özcan, Mehmet Aslantuğ ve Onur Saylak gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Türkiye İşçi Partisi’ne(TİP) sevilen bir oyuncu daha katıldı.

TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterini canlandıran Oyuncu ve Yönetmen Cezmi Baskın’ın TİP’e üye olduğunu duyurdu.

Melis Akyürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.