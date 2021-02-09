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  3. 09 Şubat 2021 08:37

Yasak Elma'ya damgasını vurdu

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Yasak Elma'ya damgasını vurdu
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Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 97. yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi.

NESRİN CAVADZADE'DEN ŞAHİKA PAYLAŞIMI

Yasak Elma'nın final sahnesinde ise Şahika geri döndü. Ender ise öldürüldüğünü sandığı Şahika'yı görünce büyük şok yaşadı. Nesrin Cavadzade ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yılanı trend topic yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Şahika şalgam içerek ölemezdi" notunu yazdı.

 YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

Nesrin Cavadzade , şahika , Yasak Elma
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