Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan sözler

Sunucu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen katıldığı programda ''Bazı erkekler maddi konularda kadının üstüne yıkılmaya başladı. Ben bir kadının hesap ödemesini doğru bulmuyorum. Her şeyin kadının üzerine binmemeli. Onun yerine kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelecek'' dedi. Yeşilmen'in sözleri tartışma yarattı.

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, konuk olduğu 2. Sayfa programında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Kadının her zaman çalışıp ayakları üzerinde durması gerektiğini söyleyen Yeşilmen, "Hayatımda biri varsa fatura ödemem, market alışverişi yapmam" dedi.

"FAZLA BAKIMLI OLMAYI TÜRK ERKEĞİNE YAKIŞTIRMIYORUM"

Erkeklerin bakımlı olması gerektiğini, manikür ve pediküre karşı olmadığını söyleyen Yeliz Yeşilmen, "Erkekte botoks iğrenç duruyor. Çok komik oluyor. Onun yerine başka bir şey olabilir. Fazla bakım bana çok erkeksi gelmiyor. Feminen şeyleri bir Türk erkeğine yakıştırmıyorum. Bunun biraz suyu çıktı. Kadın ve erkekler birbirine girdi" dedi.

"BAZI ERKEKLER KADININ ÜSTÜNE YIKILMAYA BAŞLADI"

Erkeklerin kadınlardan maddi talepleri olduğunu söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bazı erkekler hesap ödemeyerek kadına 'sen çalışıyorsun, bunu da sen yap' diyor. Baya kadının üstüne yıkılmaya başladılar. Roller değişiyor gibi. Türk örf adetlerine göre erkekler erkek gibi, kadınlar da kadın gibi olsun. Bir erkek bana 'randevum var gelemem' ya da 'hesabı beraber ödeyelim' dese hiç yakışmayacak şekilde hakaret vari konuşabilirim. Her şeyin bir dozajı var. Artık erkekler, kadınlardan maddi talepler bekliyor."

"FATURA ÖDEMEM, MARKET ALIŞVERİŞİ YAPMAM"

"Ben bir kadının hesap ödemesini doğru bulmuyorum. Eve alınan bir şeyi kadın alabilir o ortak bir şey zaten. Ben fatura ödemem, evin market alışverişini yapmam. Eve eşya alırım ya da eşime hediye alırım bunlar normal şeyler. Benim kızım evi geçindirecekse boşuna evlenmesin, tek başına yaşasın. Ataerkil bir toplumdan geliyoruz. Evi ben geçirip bir de üzerine neden adamın kıyafetlerini yıkayarak yemeğini yapayım? Onun hayatındaki görevi ne olacak? Kadın kendi lüks zevklerini yapabilecek şekilde çalışmalı o ayrı bir olay. Her şeyin kadının üzerine binmemeli. Onun yerine kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelecek. Erkekler nefret edecek benden."

Yeliz Yeşilmen'in canlı yayındaki sözleri kısa sürede sosyal medyada da tartışılmaya başlandı. Bir kısım Yeşilmen'i haklı bulurken bir kısım da sert sözlerle eleştirdi.