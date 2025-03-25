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Yıldız Tilbe de mağdur olunca ortaya çıktı: Herkes tehdit altında

Yıldız Tilbe de mağdur olunca ortaya çıktı: Herkes tehdit altında
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kendisi adına açılan "mavi tik"li sahte hesap sonrasında soluğu savcılıkta alırken avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Yıldız Tilbe'nin başı adına açılan mavi tikli sosyal medya hesaplarıyla dertte. Şarkıcı, sahte hesaplardan kendisi adına yapılan paylaşımlar için harekete geçti.

Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz 7'den 70'e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır."

 "Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız."

Etiketler sahte hesap sahte mavi tikli hesap mavi tikli sahte hesap sosyal medya Yıldız Tilbe
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