Yıldız Tilbe ticarete atıldı

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden yanlışlıkla konserlerinden alacağı fiyatları paylaşmış ve ünlü sanatçının 8 ayda 4,5 milyon TL kazanacağı ortaya çıkmıştı. En çok sahne alan sanatçılardan Yıldız Tilbe, sahneden kazandığı parayla zeytin ağaçlarına yatırım yaptı. Ünlü şarkıcı, yatırım amaçlı Ayvalık’ta bulunan ve içinde 500 zeytin ağacının bulunduğu bir arsa satın aldı. Doğal yaşama önem veren Tilbe, yetiştirdiği zeytinlerden kendi adı altında yağ üretecek.

Yeni üretimi için gerekli prosedürleri araştıran Tilbe’nin, yeni işi için bir hayli heyecanlı olduğu öğrenildi. Ayvalık’ta zeytin yetiştirecek olan Yıldız Tilbe, yaz aylarını Ayvalık’ta geçiren Hülya Avşar’a komşu oldu.





