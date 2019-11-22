  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 22 Kasım 2019 12:46

Yıldız Tilbe ticarete atıldı

Türkiye'de en çok konser veren sanatçılar listesinde en baştaki isim olan Yıldız Tilbe'nin 8 ayda 4,5 milyon TL'lik kazancıyla yaptığı yatırım ortaya çıktı.

Yıldız Tilbe ticarete atıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden yanlışlıkla konserlerinden alacağı fiyatları paylaşmış ve ünlü sanatçının 8 ayda 4,5 milyon TL kazanacağı ortaya çıkmıştı. En çok sahne alan sanatçılardan Yıldız Tilbe, sahneden kazandığı parayla zeytin ağaçlarına yatırım yaptı. Ünlü şarkıcı, yatırım amaçlı Ayvalık’ta bulunan ve içinde 500 zeytin ağacının bulunduğu bir arsa satın aldı. Doğal yaşama önem veren Tilbe, yetiştirdiği zeytinlerden kendi adı altında yağ üretecek.

Yeni üretimi için gerekli prosedürleri araştıran Tilbe’nin, yeni işi için bir hayli heyecanlı olduğu öğrenildi. Ayvalık’ta zeytin yetiştirecek olan Yıldız Tilbe, yaz aylarını Ayvalık’ta geçiren Hülya Avşar’a komşu oldu.


 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
zeytinlik , yıldız tilbe , ticaret
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM