Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı

Yıldız Tilbe, Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Şarkıcı, “İleride parçalarımı bir kitapta şiirleştirmek isterim” diyerek, hayalini açıkladı. Tilbe, “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna, “Yaşarken istemiyorum, zaten öldükten sonra yapamazlar. Ellerinden gelmez. Biyografileri doğru yansıtamıyorlar. İnsanın iç dünyasını bilemiyorlar” cevabını verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yazılarla adından söz ettiren şarkıcı, “Her insan gibi kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Herkesin düşüncesi kişiyi bağlar. Yaptığım paylaşımlardan pişmanlık duymuyorum” açıklamasını yaptı. Sahne kıyafetlerini kendisinin seçtiğini belirten Tilbe, “Marka takıntım yok. Çok para harcamıyorum. Pazardan da giyinirim” ifadelerini kullandı.



