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Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: ''Onlar cenazeme gelirse taşlayın''

Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: ''Onlar cenazeme gelirse taşlayın''
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin vasiyeti sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güçlü sesi ve konserlerindeki tarzıyla her daim adından söz ettiren başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye de devam ediyor. Hesaplarını aktif olarak kullanan Tilbe, vasiyetini açıkladı.

"CENAZEME POLİTİKACI GELİRSE TAŞLAYIN"
Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istedi. Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler yıldız tilbe vasiyet sosyal medya siyasetçi politikacı
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