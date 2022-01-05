Yılmaz Erdoğan yeni stili ile Şirin Baba'ya benzetildi

Ünlü tiyatrocu Yılmaz Erdoğan yeni stili ile görenleri şaşırtırken Şirin Baba'ya benzetildi.

Tüm Türkiye'nin severek izlediği Şirinler çizgi filminin başrolü Şirin Baba'ya benzeyen yeni tarzıyla öğrencisi Eser Yenerler ve eşi Berfu Yenerler ile bir araya gelen Yılmaz Erdoğan, sevenleri tarafından çok sempatik karşılandı.

Erdoğan'ın yeni tarzı Şirin Baba'ya benzerken, Berfu Yenerler'in "Kocamn ve Hocam" paylaşımına binlerce yorum geldi.