Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Yılmaz Morgül'ün sağlık sorunları nedeniyle gece yarısı hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Sanatçı Yılmaz Morgül'den hayranlarını korkutan bir haber geldi. Morgül, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

59 yaşındaki sanatçının menajeri tarafından yapılan açıklamada, sanatçının rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ancak, sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Morgül'ün hastanede olduğu anların görüntüsü paylaşıldı.