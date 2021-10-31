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Yonca Evcimik'ten Süleyman Demirel itirafı

Yonca Evcimik'ten Süleyman Demirel itirafı

Şarkıcı Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı ile nikah törenini ve Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını paylaştı.

90’lı yıllara, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi şarkılarla damga vuran Yonca Evcimik,  Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınladığı ‘Dur Bi Dinle’ adlı programına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Evcimik, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti. Özakıncı ile 3 yıl evli kalan Evcimik, nikâh günüyle ilgili bir anısını paylaştı:

 “Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Süleyman Bey Allah rahmet eylesin, nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi.”

Etiketler yonca evcimik süleyman demirel anı
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