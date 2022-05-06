  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yüz felcinden sonra sırra kadem basmıştı: Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basmıştı: Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basmıştı: Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Arabesk müziğin babalarından biri olan Ferdi Tayfur, yaklaşık 11 sene önce geçirdiği yüz felci sonrası son haliyle görüntülendi.

2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

ferdi tayfur son hali

76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Tayfur'un son halini paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali de dikkatlerden kaçmadı.

ferdi tayfur son hali

 

Etiketler ferdi tayfur son hali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'nin en çok satan otomobilleri belli oldu
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!
Habertürk, NTV ve CNN Türk uyurken Türkiye'de yer yerinden oynadı!
İçişleri'nden Ümit Özdağ hamlesi: Tüm izinler iptal!
Ankara karıştı! Zafer Partisi konvoyuna polis engeli
Soylu - Özdağ gerilimine Sedat Peker de katıldı
Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi
Kötü haberi Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor adasında 2 yarışmacı diskalifiye oldu
Şimdiden yüzde 31'lik zam kesinleşti! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
Çanakkale Savaşı'na ait Atatürk imzalı belgeler ortaya çıktı