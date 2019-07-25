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  3. 25 Temmuz 2019 21:57

Zeynep Alkan: ''Kaçıracağım seni buralardan''

Fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Zeynep Alkan: ''Kaçıracağım seni buralardan''
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Eğitimini yurt dışında sürdüren Zeynep Alkan, tatil için döndüğü Türkiye’den ilginç paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Alkan, son olarak Kırklareli’den paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pek çok hayvanseverin yüreğine dokunacak bir paylaşıma imza atan Zeynep Alkan, kucağına aldığı bir kuzu ile verdiği pozlara şu satırları ekledi:

“Yavrum! Kaçıracağım seni buralardan, hazır Kurban Bayramı da yakın. Çok güzel, mütevazi bir hayat kuracağım bize. Sen, ben… Biraz kuru ot biraz baklagil… Kestirtmem Hatçeyi”

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