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  3. 01 Aralık 2020 10:19

Acun Ilıcalı, Tolga Çevik'i Exxen'e transfer etti

Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, komedyen Tolga Çevik ile anlaştı. Ilıcalı, "Tolgshow 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" dedi.

Acun Ilıcalı, Tolga Çevik'i Exxen'e transfer etti
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Acun Ilıcalı, yeni kurduğu platformu Exxen için çalışmalara devam ediyor. Yeni platformu hakkındaki gelişmeleri paylaşan Ilıcalı, Tolga Çevik ile anlaştı. Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı 2 hafta önce de Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.

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