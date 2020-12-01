Acun Ilıcalı, Tolga Çevik'i Exxen'e transfer etti

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Acun Ilıcalı, yeni kurduğu platformu Exxen için çalışmalara devam ediyor. Yeni platformu hakkındaki gelişmeleri paylaşan Ilıcalı, Tolga Çevik ile anlaştı. Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı 2 hafta önce de Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.
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