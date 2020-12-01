Acun Ilıcalı, Tolga Çevik'i Exxen'e transfer etti

Acun Ilıcalı, yeni kurduğu platformu Exxen için çalışmalara devam ediyor. Yeni platformu hakkındaki gelişmeleri paylaşan Ilıcalı, Tolga Çevik ile anlaştı. Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı 2 hafta önce de Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.