  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Anadolu Ajansı muhabirine öldüresiye dayak!

Anadolu Ajansı muhabirine öldüresiye dayak!

Anadolu Ajansı muhabirine öldüresiye dayak!

İstanbul'da meydana gelen olayda AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu motosikletli magandaların saldırısına uğradı.

AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, 1 Temmuz günü Kağıthane Nurtepe'de iki motosikletli trafik magandasının saldırısına uğradı.

Çenesi kırılan Biçeroğlu'nun yüzüne onlarca dikiş atıldı.

 Kesici aletlerle muhabiri öldüresiye darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nin başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haberciler Platformu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, AA Muhabiri Ekrem Biçeroğlu, trafikte iki eşkıyanın saldırısına uğradı. Çenesi kırıldı. Polis iki saldırganı yakaladı. Suç kaydı olan iki eşkiya adliyede sebest bırakıldı. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı ve iki eşkıyanın sebest bırakılmasını nefretle kınıyoruz." denildi.

 

Etiketler anadolu ajansı maganda dayak darp şiddet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk kurbanlık hayvanların İstanbul'da
''Koronavirüs Türkleri etkilemez'' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş vites büyüttü
Ne altın, ne döviz, ne kripto para... Yüzde 59 değer kazandı
Güldür Güldür Show'da beklenmedik ayrılık
MasterChef Türkiye'de Mehmet şeften genç yarışmacıya sürpriz teklif
'Süleyman Soylu istifa mı etti ? AK Parti'den ilk açıklama
Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Merve Boluğur hayalindeki erkeği tarif etti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz uyarısı: ''Vebaliyle uyuyamazsınız''