Aydın Doğan, Ferit Şahenk'ten Star TV ve NTV'yi satın alıyor

İki yıl öncesine kadar medya imparatoru olan Aydın Doğan, bunaltıcı baskılara daha fazla dayanamayarak medyadan çekilmişti. Aydın Doğan elindeki tüm medyayı yaklaşık 1 milyar dolara Demirören Holdinge satarak, medyadan çekilmişti.

Yaklaşık 2 yıl 6 ay önce medyadan çekilen Aydın Doğan, uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Aydın Doğan, bu süreçte sadece enerji alanında küçük yatırımlar yaparken, elinde ciddi bir sermaye birikmişti.

Kimileri, “ Aydın Doğan bir daha medyaya dönmez “ derken, kimileri de, “ Görün bak. Aydın Doğan en uygun zamanda medyaya dönecek “ demişti.

Gelelim Ferit Şahenk’e… Doğuş Grubu, son yıllarda çok sıkıntılı günler yaşıyor. Ferit Şahenk’in yaptığı hovardaca yatırımlar nedeniyle, Doğuş Holding, çok para kaybetti.,

Son zamanlarda hep satışta. Medya Grubu ise sürekli zararda. Ferit Şahenk medya grubunu satmak için çok kişiyle masaya oturdu ama istediği parayı bir türlü bulamadı. Bir an önce medya grubundan kurtulmak istiyor. Böylece hem taze para bulacak, hem de zarardan kurtulacak.

Tekrar Aydın Doğan’a dönelim. Medyadan çıktığında “ Bir daha dönmem “ diyordu. Ama aradan geçen zamanda, eski güçlü günlerini aradığı bir gerçek. Aynı duygu kızlarında da var.

Evet, holdingin kasasında yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar var ama, bu para neye yarar ki ? Gücün verdiği keyif, bambaşka bir şey…

Önlerine Star TV ve NTV’yi satın alma fırsatı çıktığında, neden değerlendirmesinler ki ?

Üstelik böyle bir alımın bedeli, taş çatlasa, 150 milyon dolar. Yani kasadaki paranın yüzde 10’u civarında. Medya işletmesini çok iyi bilen Doğan Ailesi için, Star TV ve NTV’yi zarardan çıkarmak çocuk oyuncağı.

Borsa dünyasına göre, ön görüşmeler başladı bile.

Böylece, Aydın Doğan 1 milyar dolara sattığı medya grubuna benzer bir yapıyı 200 milyona satın alacak. Eski Hürriyet benzeri bir gazete çıkarmak ise, Aydın Doğan için çok kolay. Eski kadrolar hazır, işaret bekliyor…

Aydın Doğan, medya imparatorluğu zamanında çok eleştirildi. Ancak sonrasında yaşananlar, bu eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu, Aydın Doğan’ın baskılara nasıl direndiğini gösterdi.

Bu nedenle, bu olay gerçek olursa, Aydın Doğan’ın hakkı da, teslim edilmiş olacak…

Aydın Özdalga / Haber3com

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