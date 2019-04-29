Barış Yarkadaş: ''Medyada bahar değil, karakış var!''

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "31 Mart'ta Türkiye'ye bahar geldi. Ancak adliyelerde hala karakış hüküm sürüyor, gazeteciler ceza üstüne ceza alıyor" ifadesini kullandı.

Medyada yaşanan hak ihlallerinin Nisan ayına ilişkin verilerini açıklayan CHP'li Yarkadaş, raporunu IRA tarafından öldürülen Gazeteci Lyra McKee'ye ithaf ettiğini belirtti.

BASKILAR ARTIYOR

Dünyanın her yerinde gazetecilerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığını belirten Yarkadaş, "Ancak ne yazık ki; Türkiye'deki baskılar diğer ülkelerdekileri geride bıraktı" diye konuştu.

KARA TABLO

2019 yılının Nisan ayında gazetecilerin maruz kaldığı hak ihlallerinin patlama yaptığını belirten Yarkadaş, raporu şöyle özetledi:

"Nisan'da 6 gazeteci hapse girdi.

2 gazeteci gözaltına alındı, 81 gazeteci hakim karşısına çıktı,

10 gazeteci 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

4 gazeteciye 17 dava açıldı; 1 gazeteci saldırı ve gaspa maruz kaldı, 2 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 1 habere yayın yasağı getirildi, 1 gazeteci ifade verdi."

"İDDİANAMELER HAYATLARI KARARTIYOR"

Nisan ayının son günlerinde Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper'in haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir karar yüzünden bir kez daha cezaevine girdiğini belirten Yarkadaş, "Tel tel dökülen bir iddianame, gazetecilerin hayatlarını karartmaya yetiyor" dedi.

"NECATİ DOĞRU'NUN SÖZÜ İÇİMİ ACITTI"

SÖZCÜ Yazarı Necati Doğru'nun da benzer bir suçlama ve davayla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü FETÖ'ye yardım etmekle suçlanan ekonomi gazeteciliğinin duayeni, Laik - Atatürkçü Necati Doğru, önceki günkü köşesinde, hapse atılan Cumhuriyet çalışanlarına 'Bana da yer açın, ben de yanınıza geliyorum' diye sesleniyor. Bu satırları okurken içim acıdı. Türkiye'de gazetecilik yapmak ne yazık ki en ağır bedelleri ödemeyi göze almakla eşdeğer hale geldi. Ülkemizin bu utançtan bir an önce kurtulması gerekiyor. SÖZCÜ ile FETÖ'yü yan yana getirmek için insanın aklını ve vicdanını kaybetmiş olması gerekir."

"ILICAK 1001 GÜNDÜR HAPİSTE"

Yarkadaş, SABAH Gazetesi eski Yazarı Nazlı Ilıcak'ın da cezaevindeki 1001. gününü doldurduğuna işaret ederek, "76 yaşındaki bir insan, yıllardır cezaevinde tutuluyor. Bu davaların bir an önce bitmesi ve kimsenin düşüncelerini ifade ettiği için hapse girmemesi gerekiyor" dedi.