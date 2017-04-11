Belediyenin asfalt yanıtı sosyal medyayı salladı

Antalya’nın en fazla nüfusa sahip 2’inci ilçesi Muratpaşa’da ikamet eden Fatma Yıldırım isimli vatandaşın Facebook'tan “Bir Türk olarak çalışan iş makinelerini seyretmek gibi bir huyum olduğunu temizlik görevlileri çöp konteynerini yerden çıkarırken balkondan izlediğimde anladım” yorumuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı.

Antalya'da bir vatandaşın Facebook'tan paylaştığı bir yoruma cevap veren Antalya Muratpaşa Belediyesi görenleri güldürdü.

Yıldırım’ın mesajının altına yazılan yorumda şöyle dendi: “Antalya Muratpaşa Belediyesi gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden Muratpaşamız için çalışmaya devam ediyoruz. İzlemek isterseniz Şirinyalı Mahallemizde ekiplerimiz şuan asfalt çalışması yapıyor.”