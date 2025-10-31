  1. Anasayfa
Beşiktaş Kültür Merkezi satış masasında!

Beşiktaş Kültür Merkezi satış masasında!
Sinema, televizyon ve dijital platformlar için dizi, film ve programlar üreten Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), olası ortaklık ve hisse satışı seçeneklerini değerlendirmek için harekete geçti.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), çoğunluk hisselerinin satışı dahil olmak üzere potansiyel müşterileri değerlendirmesi amacıyla İstanbul merkezli yatırım bankası Servo Capital'e yetki verdi.

1994 yılında kurulan ve halihazırda sahipliğini Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan'ın ortaklaşa yürüttüğü şirketin projeleri Türkiye'de yayın yapan çeşitli televizyon kanallarının yanı sıra Netflix, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve Gain gibi platformlarda yayınlanmakta.

BKM, çoğunluk hisselerinin satışına yeşil ışık yaktı

Mergermarket'in aktardığına göre, konuya yakın üç kaynak tarafından şirketin çoğunluk hisseleri dahil olmak üzere satış tekliflerini değerlendirmeye açık olduğunu aktarıldı.

2018 yılında Güney Kore merkezli CJ Group'un BKM'nin yüzde 50 hissesini satın alacağı öne sürülmüş ancak taraflar yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varamamıştı.

BKM, 24 yılda 7 milyon tiyatro seyircisine ve 2 milyar film izlenimine ulaştı

2001 yılından bu yana BKM, 96 sinema filmi, 48 TV programı, 336 müzikal ve sahne gösterisi, yaklaşık 2.000 konser ve yüzlerce stand-up gösterisi ve festivale imza attı. Kurumun internet sitesinde yer verilen bilgilere göre şirket, 9.902 tiyatro gösterisi gerçekleştirerek 7 milyon tiyatro seyircisi çekti ve 2 milyar film izleniminin üzerine çıktı.

