Bir isim daha Altın Kelebek adaylığını reddetti

İlk olarak Habertürk TV'deki "Türkiye'nin Nabzı" programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın aday adaylığını reddetmesinin ardından Fox TV'den Fatih Portakal ve Halk TV'den İrfan Değirmenci de Altın Kelebek Ödülleri aday listesinden çıkarılmak istediğini duyurdu.

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Bloomberg HT'nin sunucusu Buse Biçer de Altın Kelebek ödüllerine aday olmak istemediğini açıkladı.

Biçer, Didem Arslan Yılmaz'ın gönderisini alıntılayarak "Çok haklı bir tepki. Aynı duyguları paylaşıyorum ve ben de adayadaylıktan çıkarılmak istiyorum.şu ana kadar oy kullanmış tüm destekçilerime anlayışları için teşekkürler #pantenealtinkelebek" ifadelerini kullandı.

Buse Biçer