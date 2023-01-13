Çinliler, özel koronavirüs aşısı için Hong Kong'a akın ediyor
Koronavirüsün başlangıç noktası olan Çin'de mRNA tabanlı üretilen aşıdan yaptırmak isteyenler turlara yoğun ilgi gösteriyor.
Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'de bazı sakinler, mRNA aşısına yöneldi.
Çareyi Hong Kong'a ve Macau'ya gitmekte bulanlar için seferler düzenleniyor.
Hong Kong'a aşı seyahati
Söz konusu aşılara ilginin arttığı bir dönemde tur paketleri sunan şirketler aracılığıyla seyahat edenler, burada aşılarını yaptırıyor.
Guardian'ın haberine göre, Hong Kong ve Macau sakinlerine BioNTech/Pfizer'in mRNA aşıları ücretsiz olarak sunuluyor.
Vatandaş olmayanlara kısıtlandı
Hong Kong hükümeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren kendi vatandaşları olmayanların bu aşılara erişimini durdurduğunu söyledi.
Karara gerekçe olarak, "son dönemde artan talep" gösterildi.
Yeni araştırma: 900 milyon kişiye bulaştı
BBC'de yer alan bilgiye göre, 11 Ocak itibarıyla Çin'de yaklaşık 900 milyon kişiye koronavirüs bulaştı.
Araştırmayı, Pekin Üniversitesi yaptı. Ülke nüfusunun yüzde 64'ünün koronavirüse yakalandığı tahmin ediliyor.
Çin'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet
Çin'in Gansu eyaleti, yüzde 91 oranıyla ülkede en fazla enfeksiyonun görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.
Bu eyaleti sırasıyla yüzde 84 ile Yunnan ve yüzde 80 ile Qinghai takip ediyor.
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