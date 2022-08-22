Çukur'un efsane ismiyle ilgili şoke eden gerçek: 17 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde rol almış...

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'le ilgili gerçek duyanları şoke etti.

Yayımlandığı dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde yüzlerce isim rol aldı. Hatta öyle ki günümüzde dahi birçok dizi de oynayan isimler Kurtlar Vadisin'de yer aldı. Bu isimlerden birisi de Çukur dizisinde Vartolu karakteriyle tanıdığımız oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oldu. Dizinin hayranları, Vartolu performansıyla büyük beğeni toplayan Köstendil'in, Kurtlar Vadisi'nde oynadığı gerçeğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

BİRÇOK İSİM ÜNLÜ OLDU

Kurtlar Vadisi dizisi 2003-2016 yılında kadrosunda barındığı isimlerle en çok ünlü çıkaran yapımlardan birisi oldu.

ÇUKUR'UN YILDIZI KURTLAR VADİSİ'NDE DE ROL ALMIŞ

Çukur dizisinde Vartolu performansıyla büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstendil, dizide bir bölüm oynayan isimler arasında yer alıyor.

MEMATİ BAŞ İLE AYNI SAHNEDE

Ünlü oyuncunun dizinin ilk serisinin son sezonunda Memati Baş ile galeri sahnesinde oynadığı görülüyor.

SAHNEYİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek dizinin sıkı takipçilerini ve ünlü oyuncunun hayranlarını şaşırt