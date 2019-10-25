Erdoğan'dan o dergiye suç duyurusu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.

Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulandı.

Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

SKANDAL İFADE

Fransız Le Point dergisi bir skandala imza attı.Dergi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak küstah ifadelere yer verdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avrupa'da İslamofobik ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti.

Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyarak diktatör ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile bilinen Claude Imbert'in , Le Point’ın yayın politikasında etkisi büyük.

Fransız dergisinin Erdoğan kapağı tepki çekti