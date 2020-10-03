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  3. 03 Ekim 2020 14:09

Dilipak'tan ATV'deki programlar hakkında ''kirli ilişkiler'' iması

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Dilipak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Turkuvaz Medya’ya bağlı ATV’ye "Kirli ilişkiler ağı açıklansa mahalle karışır" diyerek yüklendi.

Dilipak'tan ATV'deki programlar hakkında ''kirli ilişkiler'' iması
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“Topyekûn Taarruz” başlıklı bir yazı kaleme alan Dilipak, son dönemin çok tartışılan konusu olan Esra Erol’da programına tepki gösterdi. Program için “ATV’deki rezalet” diyen Dilipak, "Buna benzer programı kimlerin, niçin, nasıl tezgahladıkları, o karışık ve kirli ilişkiler ağı açıklansa mahalle karışır aslında" ifadelerini kullandı.

Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“ATV’deki rezalet konusunda, o dün beni kınayan embedded yazarların hiçbiri sesini çıkartmadı. Hatta Esra Erol’u ve kanalı savundular. “Olaya bak” derken, bu işleri meşrulaştıran medyayı, o dizileri, bu programları gözden esirgemeye çalıştılar. Ama bu gayretleri gözlerden kaçmadı tabi. Buna benzer programı kimlerin, niçin, nasıl tezgahladıkları, o karışık ve kirli ilişkiler ağı açıklansa mahalle karışır aslında!. Bu işler azar azar oldu, sonra toplum azar oldu! İçeriden birileri bu haltı yiyince, ötekilere de dokunamıyorsunuz. Bunlar ötekilere bir meşruiyet alanı açmış oluyorlar aslında. Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder. Bir şeyin şüyuu vukuundan beter sonuçlara sebep olabilir. Suçun aleniyeti ve yaptırımsız kalması o şeye, toplum zihninde meşruiyet oluşturur.”

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı için...

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