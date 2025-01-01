Erdoğan'ın uçağına en çok binen gazeteciler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı gezilerinde uçağına en çok binen gazeteciler belli oldu. Haber Global'in Genel Yayın Yönetmeni Talha Dağlı, listenin ilk sırasında yer aldı.

Medya ombdusmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerden dönerken uçakta düzenlediği basın toplantılarına katılan gazetecilere ilişkin bir rapor hazırladı.

Bildirici'nin kendi internet sitesinde yayımladığı raporuna göre, Haber Global'in Genel Yayın Yönetmeni Talha Dağlı, Erdoğan'la 2024 yılında 10 geziye katılarak diğer gazetecileri geride bıraktı.

ÜÇ DAİMİ YOLCU

Rapora göre, 2023 ve 2024’teki gezilerde de TRT ve Anadolu Ajansı genel müdürleri ile AKP'nin "düşünce" kuruluşu SETA'dan isimler, Erdoğan’ın uçağının daimi yolcuları olmaya devam etti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, gezilerin neredeyse tamamında yer aldılar. TRT ve AA’dan, genel müdürler dışında isimler de bazı gezilere katıldı.

SETA adına da gezilere Burhanettin Duran katılıyordu. Duran’ın, Mayıs 2024’te Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmasıyla birlikte onun yerini SETA’nın yeni Genel Koordinatörü Nebi Miş aldı. Miş, Duran’ın sadece özel uçaktaki koltuğuna değil, Sabah’taki köşesini de devraldı.

"İTİBAR BAROMETRESİNİN GÖZDELERİ"

Bildirici, çalışmasına yer verdiği yazısında şunları aktardı:

"Erdoğan’ın gezilerine en çok davet edilen isimler, iktidar yanlısı televizyon kuruluşlarının yöneticileri. Son üç yıldaki gezilere çağrılanlar dikkate alındığında “itibar barometresi”nin zirvesinde yer alan isim Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı. Kanal 7 Dış Haberler Koordinatörü iken Saray’ın isteğiyle Global’in yönetimine geçtiği haberleri çıkan Taha Dağlı, Erdoğan’ın 2022 yılında 12, 2023’te 9 ve 2024’te de 10 dış gezisine katıldı.

Gözde gazeteci Taha Dağlı’yı, üç yıl içinde toplam 20 geziyle NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, 18 geziyle Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk Programcısı Hande Fırat, 17 geziyle A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, 15 geziyle 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve 13’er geziyle Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve 24 TV Programcısı Belkıs Kılıçkaya izliyor.

Erdoğan ve iktidarın “medya itibar barometresi”nin başındaki bu isimlerden sonra sırasıyla Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Mehmet Acet, Nazlı Çelik, Abdülkadir Selvi, Banu El, Mehmet Yeşilkaya, Ahmet Hakan, Zahid Akman, Ferit Ersoy ve Ömer Özkök geliyor.

Özay Şendir, Serhat İbrahimoğlu, Hasan Öztürk, Sinan Burhan, Hale Kaplan, Fulya Kalfa gibi isimlerin ise inişte olduğu dikkat çekiyor. Zira 2024’te Kalfa sadece 1, Öztürk, Şendir, Kaplan, İbrahimoğlu ve Burhan da 2’şer geziye davet edildiler."

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