Esra Erol'un programında skandal !

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında büyük bir skandal yaşandı. Damat adayının kuzenim dediği kişi sevgilisi çıktı

Programda "kuzenim" diye tanıttığı Zehra adındaki genç kadının Gökhan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Bu skandallar karşısında Esra Erol bile şoke oldu. Stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı.

EKRANDA OLANLAR GERÇEK DEĞİL!

Esra Erol bahsedilen Zehra adındaki genç kadını yayına bağladı. Zehra damat adayını Instagram'dan ekleyip talip olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Kendisine mesaj attım. Daha sonra AVM'de görüştük. Telefon numaralarımızı verdik. Daha sonra kendisine Emel Hanım talip gelmişti, ben o zaman kendisini hiç aramadım. Ondan sonra beni aradı ve beni tanımak istediğini söyledi." Damat adayı Gökhan'ın görüşmesini kabul eden Zehra, ilişkilerinin başladığını söyleyip yaşadıklarını anlattı. Zehra sevgiliyken Gökhan'ın ekranda olanların gerçek olmağını söyleyerek taliplerini aramaya devam etmiş.