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  1. 14 Nisan 2017 23:59

Facebook binlerce hesabı kapattı !

Facebook, Fransa'da binlerce sahte hesabı yanlış haberler yaydığı için kapattı.

Facebook binlerce hesabı kapattı !
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Facebook, Fransa'da yanlış haberler yaydığı bildirilen 30 binden fazla sahte hesabı kapattı.

Facebook'un resmi blogundan açıklama yapan kurumun güvenlik ekibi yöneticisi Şebnem Şaik, aldatıcı bilgiler ve yanlış haberler yaydıkları belirlenen siteleri kapattıklarını belirtti.

Şaik, "Fransa'da, yaptığımız iyileştirmelerle, 30 binden fazla hesaba karşı önlem aldık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları düzenlemenin her sahte hesabın kaldırıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Şaik, etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şaik, yanlış bilgi yayan hesapların daha çok insanları mali olarak yanıltmak için kullanıldığını kaydetti.

AA

hesap , fransa , facebook , haber