Fatih Altaylı'dan AK Parti'ye olay gönderme

Habertürk'te Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, neden maske takmadığını AK Parti'nin tepki çeken kongre görüntülerine gönderme yaparak açıkladı.

Habertürk'te Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, izleyicilerin neden maske takmadığına ilişkin gelen sorularına yanıt verdi.

AKP'nin kongrelerinde yaşanan koronavirüs yasaklarını hiçe sayan görüntülere gönderme yapan Fatih Altaylı maske takmamasının nedenini şöyle açıkladı:

FATİH ALTAYLI: AŞI OLMADIM, AK PARTİ'YE KAYDOLDUM

"Maskeyi sormuşsunuz, "Niye maske takmıyorsun?" diye. Aşı maşı olmadım AK Parti'ye kaydoldum. Çünkü, baktım ki AK Parti kongrelerine katılanlara bir şey olmuyor demekki... AK Partililer şerbetli diye! Ben de AK Parti'y kayıt oldum. Aşıdan iyiymiş diye düşünüyorum.

Şaka bir yana maskem burada."

AKP'NİN BÜYÜK LEBALEP KONGRESİ İNFİAL YARATMIŞTI

Koronavirüs pandemisinin yaşandığı yasakların olduğu günlerde, geçtiğimiz hafta AKP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği 'lebaleb' 7. Olağan Kongresi'nde salonun dışının ve içindeki kalabalık büyük tartışma yaratmıştı.

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