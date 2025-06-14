Fatih Portakal'dan sevenlerini üzen haber: Emeklilik hayatına geri döndü

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda etti. Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim.'' ifadelerini kullandı.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda etti. Kariyerini sonlandırma kararı alan Portakal, İzmir'de emekliliğin keyfini çıkaracak.

Sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığı duyuran Portakal, "Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır Sözcü TV’de ana haberi sunan gazeteci, daha önce FOX TV’den ayrılarak bir süre ekranlardan uzak kalmış, ardından Sözcü TV ile geri dönmüştü.

Öte yandan Sözcü Televizyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Bay bay Portakal!' yazılı görsele yer verildi.