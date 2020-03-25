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  3. 25 Mart 2020 15:49

Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Fatih Tezcan hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın şikayeti üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı
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Atatürk'e yönelik hakaretleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) defalarca şikayet edilen yandaş gazeteci Fatih Tezcan hakkında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yönelik sözleri nedeniyle işlem başlatıldı.

AĞBABA'NIN AVUKATI TALEPTE BULUNDU 

CHP'li Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner, müvekkiline sosyal medyadan 'Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı' hakaret ve suçlamalarında bulunan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınmak için çağrılmasına rağmen ifade vermeyen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Savcılığın yakalama talebini değerlendiren Malatya Sulh Ceza Hakimliği; savunmasının alınması için Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

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