FETÖ'den yargılanan yazara tahliye

FETÖ'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan yazar Talha Uğurluel'in tahliyesine karar verildi.

Habertürk'ten, Serdar Kulaksız'ın haberine göre, FETÖ Sİlahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel, tutuklu kaldığı süre, delil karartma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle oy çokluğu ile tahliye edildi.

Mahkeme, yurtdışına çıkma, haftada bir gün en yakın karakola imza atma yükümlülüğü getirdi.