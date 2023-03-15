Galatasaray TV spikeri Serbay Şenkal ''siyasi'' paylaşımları yüzünden kovuldu

Galatasaray TV, siyasi paylaşımları nedeniyle spiker Serbay Şenkal'ın işine son verdi. Şenkal, ''Sayın Cumhurbaşkanı, sizden tırnağımın ucu kadar korkmuyorum, size çok üzülüyorum bir gram vicdanınız yok'' dedi.

Geçen yılın sonunda Galatasaray TV kanalındaki spikerlik görevinden alınan Serbay Şenkal, "siyasi iktidarı eleştirdiği sosyal medya paylaşımları" nedeniyle işten çıkarıldığını açıkladı.

"Yazdıklarım tabii ki AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmektir" diyen Şenkal, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizden tırnağımın ucu kadar korkmuyorum. Zerre kadar korkmuyorum. Ne yapabilirsiniz ki?" ifadesini kullandı.

"SİYASİ REJİME HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

GS TV'de işten çıkarılma sürecini anlatan Şenkal, kendisine Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi'nden bir fesih bildirimi ulaştırıldığını, burada "net bir şekilde" sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlardan dolayı işten çıkarıldığının belirtildiğini aktardı.

Şenkal, "Siyasi rejime, hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

YOUTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

YouTube üzerinden yayınladığı videoda bu paylaşımları tek tek gösteren Şenkal'ın ağırlıklı olarak ekonomik kriz, sığınmacı politikaları üzerinden iktidarı eleştirdiği görüldü.

Şenkal, "Var ya öyle amcalarımız, 'iPhone'unu göster' diyen amcalarımız. 'Her evde bir araba var' diyen ağabeylerimiz. Ben onlara atıfta bulunan bir tweet atmışım. Bu suç mu? Bu düşüncemi sarf etmem, benim işten çıkarılmama gerekçe mi?" dedi.

Şenkal, açıklama yapmak için beklediğini, çünkü Galatasaray sezon başında kötü günler geçirirken yapacağı açıklamaların "yanlış anlaşılabileceğini", daha sonra da 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin üzerinden biraz zaman geçmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Şenkal, şöyle devam etti:

"Bir vatandaş olarak ülkenin mülteci politikasını eleştirmek en doğal hakkım. Bir Türk vatandaşı olarak ne idüğü belirsiz, ilerde isyanların çıkabilme potansiyeli olan, eğitimsiz insanları ülkemde istemiyorum, kabul etmiyorum diye ben işten mi kovulmalıyım? Ülkemiz artık mutsuz insanların çoğunlukta olduğu bir coğrafyadır. Emeği geçenlere yazıklar olsun' yazdığım için neden ekmeğimden oluyorum?

Atatürk'e bu kadar hakaret eden, cumhuriyet değerlerine bu kadar aşağılık bir yaklaşımla fikirlerini rahat rahat beyan eden Fatih Tezcan'ın cezaevinde olmasına sevinmem benim en doğal hakkım değil mi? Soruyorum size bu benim işten çıkarılmama vesile midir?

Türkiye hakikaten cennet bir ülke ama dolar, euro, dinar ve riyal kazananlara tabii ki. Bize cehennem.' yazmışım. Yalan mı? Bunu yazıp isyan etmek siyaset yapmak mı? Alım gücümüzle ilgili veryansın etmem işten çıkarılmama sebep mi? Sayın Cumhurbaşkanı ekonomist olduğunu iddia ediyor ya, tek adam ya, tek sorumlu o ya, bunu dile getirmem, sayın cumhurbaşkanının hatalarını yüzüne söylemem siyaset yapmak mı?"

"SAYIN ERDOĞAN, SİZE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Şenkal, "Yazdıklarım tabii ki AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmektir. Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek benim en doğal hakkım. Cumhurbaşkanı'ysa benim eleştirime tahammül etmekle, kulak vermekle mükelleftir" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizin vicdanınız, merhametiniz nerede? Bu kadar mı insani duygulardan nasibinizi almadınız?" diye seslenen Şenkal, "Size çok üzülüyorum bir gram merhametiniz yok, bir gram vicdanınız yok. Benim bu sebeplerden dolayı işten çıkarılmama vesile olan sizin zihniyetiniz" ifadesini kullandı.

"SİZDEN TIRNAĞIMIN UCU KADAR KORKMUYORUM"

Şenkal, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan... Sizden tırnağımın ucu kadar korkmuyorum. Zerre kadar korkmuyorum. Ne yapabilirsiniz ki? Bakın benim işime son verdiniz. Ben kaç aydır çalışmıyorum. Ne olacak benim kariyerim? Evvel Allah her şeyi yaparım. altından kalkarım. En iyi yerlerde çalışmaya başlarım. Bu düzen ortadan kalktığında, siz gittiğinizde ben yine en kral yerlerde çalışmaya başlarım. Ama böyle bir mantalite, böyle bir düşünce yapısı olamaz" diye konuştu.

"TÜRKİYE SANSÜRLER ÜLKESİ OLDU"

Türkiye'nin bir "sansürler ülkesi" haline geldiğini belirten Şenkal, şu görüşü dile getirdi:

"İnsanlar düşüncelerini paylaşabilir. İnsanlar küfür etmeden, bel altı vurmadan düşüncelerini aktarabilmeli. Türkiye resmen sansürler ülkesi oldu. Türkiye'de insanlar düşüncesini, fikrini beyan etmiyor. He bu depremden sonra bu korku duvarı yıkıldı. Bu depremden önce benim gibi çok nadir insan vardı. Ama Allah'a şükürler olsun ki maalesef bu felaket, başımıza gelen bu berbat şey binlerce insanın hayatını kaybetmesiyle birlikte insanlar artık burasına geldi, bardak taştı. Korku duvarı yıkıldı."

"BENİM İÇİN ONUR MADALYASIDIR"

Siyasi iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle hapis cezası alabileceği ile ilgili 'espri' yapan paylaşımlara da yanıt veren Şenkal, "Bir canımız var. Bana hiçbir şey yapamazsınız. En fazla bir geyik var ya, 'Silivri soğuktur.' Ne kadar çirkin değil mi? Paylaşım yapıyorum, altına 'Silivri soğuktur.', 'Sil ağabey.' Silivri'ye girecek, işten çıkarılacak ne yapmışım ki? İşten çıkarılmaktan, kovulmaktan korkmayarak fikir beyan ettiğim için ve sonunda şu an işten kovulduğum için, bu benim ileride çocuklarıma anlatacağım bir onur madalyasıdır" diye konuştu.