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  4. 18 Kasım 2019 12:51

Demirören Medya'yı OYAK mı satın alıyor ?

Demirören Medya’da bir süredir devam eden işten çıkarmalar tartışılmaya devam edilirken şimdi de Demirören Medya'nın OYAK tarafından satın alınacağı iddia edildi.0

Demirören Medya'yı OYAK mı satın alıyor ?
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Odatvnin haberine göre Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), akaryakıt ile otogaz dağıtım şirketleri ve operasyonlarıyla ilgilenmeye başladığını açıkladı. Bu kapsamda, TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK'ın, ilk etapta şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Demirören Holding, hedeflediği ilgiyi sağlayamadığı Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta gibi yayın organlarının da içinde bulunduğu Demirören Medya’yı da satmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı da Demirören Holding’e bağlı medya organlarının Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından satın alınmasını istiyor. 

Peki OYAK Grubu bu konuda istekli mi?

OYAK yönetimin kurulunun genel kurul tarafından bu büyüklükte bir yatırım yapma konusunda yetkilendirildiği biliniyor. Olası bir durumda kararı verecek OYAK Yönetim Kurulu. 

Cumhurbaşkanlığı'nın gönlündeki isteğin gerçekleşmesi durumunda Demirören Grubu’na bağlı TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinin yanında, Demirören Medya’nın da bu satışa dahil edilebileceği konuşuluyor.

OdaTV

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