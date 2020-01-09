Yenişafak tazminata mahkum oldu

Yandaş Yeni Şafak gazetesinin 'skandal logo' başlığı ile yayımlanan ve TMMOB’nin logosunu DHKP-C ve PKK’yi yansıttığını iddia eden haberi ile ilgili açılan davada Yeni Şafak Gazetesi Sahibi Ahmet Albayrak ve haberde imzası bulunan Ahmet Fatih Erturan'a 2 bin TL tazminat cezası verildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) gazetede yayınlanan ve TMMOB’nin logosunda bulunan “sarı-kırmızı” renkleri 'terör örgütü sempatizanlığı'nın delili olarak gösteren habere ilişkin açtığı tazminat davası daha önce 2018 yılı içerisinde Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti

TMMOB'nin mahkemenin bu kararına yaptığı itiraz üzerine istinaf mahkemesi olarak yetkili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak tazminat talebinin kabulüne karar verdi.

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi: “TMMOB hakkında yapılan dava konusu haberde, davacı kurumun uzun yıllardır kullandığı logo değiştirilmemesine rağmen, logo değişikliğine gidilmişçesine haber yapılarak, davacının yasadışı örgütlerin sempatizanı olduğu ve bu örgütleri desteklediğine dair ifadelerin kullanıldığı, özellikle davacı kurumun logo değiştirdiği iddiasına dayalı olarak yapılan haberin maddi olgulara dayanmadığı, dava konusu yayında kullanılan söz ve ifadeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında korunması gereken kişisel değer yargısı niteliğinde olmayıp, eleştiri sınırlarını aşarak davacı TMMOB’nin güvenilirliğini ve kurumsal itibarını zedeler nitelikte olup, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu anlaşılmış olup, ilk derece mahkemesi tarafından davacının manevi tazminat ödetilmesi talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksi hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenlerle, davacı TMMOB’nin istinaf başvurusunun kabul edilmesine, ilk derece mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararının kaldırılmasına ve tazminat talebinin kabul edilerek 2 bin TL manevi tazminatın faiziyle birlikte Davalı Yeni Şafak Gazetesi Sahibi Ahmet Albayrak ve muhabiri Ahmet Fatih Erturan’dan tahsil edilmesine karar verilmiştir.”

Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne bağışlanacak

Kararı değerlendiren TMMOB, "Ülkemizde bulunan 600 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olarak, TMMOB’nin değerlerine ve geleneklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. İftiracı Yeni Şafak Gazetesinde alacağımız tazminatı, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek olabilmek için TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne bağışlayacağız" dedi.