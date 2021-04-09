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Gazeteci Cengiz Kaptan vefat etti

Kalp krizi geçiren Spor yazarı ve Fanatik gazetesi eski çalışanı 63 yaşındaki gazeteci Cengiz Kaptan bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Kaptan’ın ölümünün ardından yayınladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız Cengiz Kaptan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Kaptan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cengiz Kaptan’ın cenazesi bugün Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CENGİZ KAPTAN KİMDİR?

1959 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminin ardından mesleğe 1976 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başladı. Son Havadis, Cumhuriyet, Yeni Asır, Türkiye, Fotospor, Akşam, Günboyu, Yeni Çağ, Efsane Fotospor, Gerçek Gazetesi ile Gerçek TV ve Fanatik gazetelerinde polis, adliye istihbarat muhabiri, spor muhabiri, spor yazarı, spor sayfa editörü ve serbest spor köşe yazarlığı yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyan Kaptan, evli ve bir çocuk sahibiydi.

Etiketler Cengiz Kaptan kalp krizi vefat
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