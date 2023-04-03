Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Dün gece evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Tolga Akyıldız vefat etti.

Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akyıldız tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Akyıldızın vefat haberini müzisyen Orçun Sunear sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sunear, "Çok üzgünüm ama kötü haber maalesef, Tolga Akyıldız'ı kaybettik. Şimdi canım İpek'ten aldım haberi. Yattığı yer incitmesin. Çok erken kayıp, çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

Dün İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

Müzik yazarı olan Akyıldız'ın sevenleri ve müzik hesapları sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletmişti.